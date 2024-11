Vini Jr fala sobre luta antirracista na Seleção e no mundo da bola

Jogador revela enxergar luta contra o racismo no 'caminho certo'; jogo contra o Uruguai é na véspera do Dia da Consciência Negra

A CBF divulgou na tarde desta terça-feira (19), dia em que a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa, uma entrevista com Vini Jr, que falou especialmente sobre a luta antirracista da entidade e do mundo da bola. Afinal, a partida ocorre na véspera do Dia da Consciência Negra. Segundo o craque da Seleção, existe a expectativa pela diminuição dos casos de racismo no futebol.

“Sobre esse dia (Consciência Negra), é muito importante por tudo que nós passamos e por tudo também que a CBF tem feito, junto com a FIFA, junto com todos os jogadores, estamos juntos nessa luta. A intenção é que no futuro bem próximo cada vez mais a gente possa ter menos casos de racismo”, declarou Vini.