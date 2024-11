O Vasco negocia a contratação de Danilo, da Juventus e Seleção Brasileira. Aos 33 anos, o lateral-direito tem contrato com o clube italiano até junho do ano que vem. A partir de janeiro, o jogador, que está há 13 temporadas na Europa, já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. A informação é do “ge”.

Para tentar fechar com Danilo, o Vasco tem Philippe Coutinho como trunfo. O meia é amigo do lateral, com quem dividiu concentrações na Seleção desde o sub-20 e disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ele vai ajudar no processo de convencimento do atleta.