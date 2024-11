Torcedor ganha autógrafo inusitado de Danilo e ‘trava’ web com repercussão; veja

O lateral Danilo virou ‘vítima’ de uma situação ‘out of context [fora do contexto]’ bem abrasileirada. Referência em situações inusitadas, o torcedor brasileiro aprontou mais uma na recepção à Seleção em Salvador para o confronto contra o Uruguai, nesta terça-feira (19). Desta vez, um admirador da Amarelinha, conhecido no ‘X’ como Vasques, pediu um autógrafo diferente para o jogador da Juventus.

Vasques causou uma reação de surpresa em Danilo ao pedir que o atleta autografasse seu bloco de notas no celular. Ou seja, apenas digitasse seu nome no aparelho do torcedor. O lateral ficou confuso com a situação, mas não hesitou em fazê-lo.