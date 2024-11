Técnico do Novorizontino comemora título do Campeonato Paulista Sub-20

Treinador conquistou um feito até então inédito na história do clube do interior de SP

Após bater a equipe do São Paulo pelo placar de 3 a 0 no Novelli Júnior, o Grêmio Novorizontino somou 4 a 1 no agregado e garantiu o troféu do Campeonato Paulista Sub-20 de 2024. O título da base foi o primeiro na história do clube. Responsável pelo comando técnico da categoria no Tigre desde fevereiro de 2022, Rafael Stucchi postou em suas redes sociais uma mensagem enfatizando a temporada.

“Com uma equipe formada em apenas nove meses, na última sexta-feira, vivemos um dia de muita alegria e emoção! Quero agradecer de coração a todos os atletas do Grêmio Novorizontino sub-20, que lutaram com garra e determinação para conquistar esse título. Vocês foram incríveis em cada jogo! Agradeço também à comissão técnica e à diretoria pelo apoio e confiança ao longo dessa jornada. Juntos, construímos essa vitória! Minha gratidão especial a minha família, que foi meu alicerce e força para me manter firme nesse objetivo. Vocês são fundamentais em minha vida. Não poderia deixar de agradecer a Deus, que me permitiu viver este momento especial. A fé e a força Dele me sustentaram até aqui. Vamos seguir em frente, com a mesma dedicação e espírito de equipe! Esse título é só o começo!”, publicou em suas redes sociais.