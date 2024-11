Tainá Castro se declara para Éder Militão após cirurgia do jogador

Zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, realizou uma operação no joelho e contou com a presença de Tainá Castro, sua esposa Crédito: Jogada 10

Esposa de Éder Militão, Tainá Castro mostrou o seu apoio ao jogador do Real Madrid após a realização de uma cirurgia no joelho. Nesta terça-feira (19), a influenciadora compartilhou imagens com o zagueiro no hospital e também desejou uma boa recuperação. Nos textos dos registros, Tainá aproveitou para mostrar sua fé e amor pelo camisa 3 merengue.

“Deus está cuidando de você e vai te abençoar para que a sua recuperação seja de excelência. Conta conosco, mozão”, escreveu ela na publicação. O casal assumiu a relação em maio deste ano, e decidiu trocar alianças quatro meses depois, em setembro. Enquanto Tainá é ex do também zagueiro Léo Pereira, Éder Militão viveu um relacionamento com Karoline Lima. Atualmente, Léo e Karoline também estão juntos. Operação bem sucedida de Éder Militão, do Real Madrid Éder Militão sofreu a lesão no dia 9 de novembro, contra o Osasuna, em jogo pela La Liga. Ele rompeu o ligamento do joelho direito e deixou o gramado chorando. Posteriormente a cirurgia, o Real Madrid informou que o procedimento com o zagueiro foi bem-sucedido.