Sorteio das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2026 já tem data marcada

Com 54 seleções divididas em 12 grupos, fase de grupos começa em 2025; Europa terá 16 vagas no Mundial nos EUA, México e Canadá

A Fifa confirmou, nesta terça-feira (19), que o sorteio das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá no dia 13 de dezembro, na sede da entidade, em Zurique. No sorteio, 54 seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro ou cinco equipes em cada grupo.

A fase de grupos acontece entre março e novembro de 2025. Ao final dessa etapa, os primeiros colocados de cada um dos 12 grupos garantirão vaga direta na Copa do Mundo. O torneio, que terá 48 seleções pela primeira vez, contará com 16 equipes europeias.