Sem brilho, Brasil busca empate com Uruguai e recebe vaias na Fonte Nova

Sem encanto, a Seleção Brasileira se despede de 2024 com um empate com o Uruguai por 1 a 1, nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Valverde abriu o placar para Celeste, mas Gerson, em golaço de fora da área, deixou o duelo igual. O time de Dorival Júnior oscilou muito durante a partida, com momentos de controle, mas faltou mais intensidade.

Com o resultado, o Brasil deixa de assumir a vice-liderança das Eliminatórias e fica com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas), na quinta posição. Do outro lado, o Uruguai se mantém na vice-liderança, com 20 pontos, cinco a menos que a líder Argentina. Agora, as seleções só voltam a campo pela disputa somente em março de 2025.