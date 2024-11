SBT define esquema de transmissão para final da Copa Sul-Americana; saiba tudo

Racing e Cruzeiro disputam o título continental neste sábado (23), a partir das 17h, no Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai

O esquema de transmissão da final entre Cruzeiro e Racing, pela Copa Sul-Americana, já está definido pelo SBT. Com apenas um representante em Assunção, no Paraguai, a emissora da família Abravanel iniciará a programação esportiva às 16h – uma hora antes do duelo – com fim previsto apenas após a cerimônia de premiação. Haverá, ainda, cobertura especial nas plataformas digitais.

Racing e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (23), às 17h, em busca do título continental da Copa Sul-Americana. A final acontecerá na casa do Cerro Porteño, o Estádio General Pablo Rojas ou ”Nueva Olla”, em Assunção. A Conmebol, inclusive, abriu o último lote de ingresso para o jogo nessa segunda-feira (18).