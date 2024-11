Roberto Assaf: Debate presidencial do Flamengo: palavras ao vento

O grande problema para o sócio do Rubro-Negro: saber quem disse a verdade neste evento com transmissão nacional

O maior problema do sócio que tem o poder de escolher o novo presidente do Flamengo – a eleição está prevista para o dia 9 de dezembro – é saber quem disse a verdade no debate da noite desta segunda-feira (18/11) pela ESPN Brasil. Os candidatos: Luiz Eduardo Baptista, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee de Abranches. Se foram efetivamente transparentes, ou não, em suas exposições, não importa em quais assuntos, a confusão passou a ser ainda maior na cabeça do eleitor. Afinal, não vimos documentos, ou provas, pelos três pretendentes.

Todos mostraram educação exemplar, sem cadeiradas ou baixarias do gênero, mas disseram que os outros estavam mentindo.