Renato Gaúcho aguarda retorno de atletas convocados para definir o Grêmio

Tricolor enfrentará o Juventude, nesta quarta-feira (20), em jogo decisivo do Campeonato Brasileiro e duelo direto contra o Z-4

Renato Gaúcho finalizou a preparação do Grêmio para o duelo contra o Juventude, nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro, na Arena. No entanto, o técnico ainda aguarda a chegada dos jogadores convocados para as seleções, a fim de ajustar o time e definir a escalação.

A diretoria do Tricolor Gaúcho, inclusive, organizou uma operação para contar com Soteldo, Aravena e Villasanti na partida. Os três têm compromissos pelas Eliminatórias nesta terça-feira (19) e devem desembarcar na capital gaúcha na manhã de quarta.