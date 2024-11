Record se encontra com clubes da LFU e mostra seu planejamento para a Série A

Emissora faz reunião com clubes que integram a Liga Forte União e terá o direito de transmissão de seus jogos no Campeonato Brasileiro

A Record promoveu um encontro entre a sua diretoria e a maior parte dos clubes que integram a Liga Forte União (LFU). O intuito foi mostrar o seu planejamento de cobertura para a próxima edição do Campeonato Brasileiro.

De acordo com informação da coluna “f5”, do jornal “Folha de S. Paulo”, marcaram presença na reunião dirigentes de clubes como Corinthians, Fluminense, Fortaleza e Vasco. A emissora comunicou que não terá um programa esportivo com frequência diária. Na verdade, haverá alguns blocos de esporte dentro do “Balanço Geral”, sua atração no horário do almoço.