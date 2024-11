Rafinha critica desabafo de Gabigol após título do Flamengo: ‘Errado’

Rafinha, atualmente no São Paulo, acompanhou a polêmica envolvendo Gabigol e o Flamengo. O lateral-direito, integrante do time que fez história em 2019, lamentou a forma como o atacante sairá do clube. Além disso, ele também criticou o desabafo do atacante após título da Copa do Brasil.

“Fiquei triste com o que aconteceu e com o Gabi também, de como ele reagiu depois do jogo. Tenho um carinho enorme, brinco que ele é meu filho. Mas não pode sair pela porta dos fundos. O que esse moleque fez pelo Flamengo e agora sair assim é chato para o futebol, para o clube e mais para ele”, afirmou Rafinha em participação no podcast ‘Denílson Show’.