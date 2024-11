PCC está gerindo clube da 3ª divisão de Portugal, diz jornal

Informação do jornal português 'Público' garante que a organização criminosa brasileira tentou comprar SAFs na Europa Crédito: Jogada 10

O crime organizado brasileiro tem ultrapassado fronteiras e até continentes. De acordo com uma reportagem do jornal português “Público”, o Primeiro Comando da Capital (PCC) está envolvido na gestão do Fafe, um clube da terceira divisão de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que investigará o caso, que também será apurado pelo Conselho de Disciplina da entidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A matéria revelou que, em 2023, o PCC tentou comprar outros clubes, como Varzim, Felgueiras e Vilaverdense. As ofertas para adquirir as Sociedades Anônimas do Futebol (SAF) tinham a participação de pessoas com ligações à facção criminosa brasileira.

LEIA TAMBÉM: Lendário treinador critica comparação entre Lamine Yamal e Messi O “Público” também mencionou que um dos envolvidos nas reuniões já foi preso, em 2010, por tentar assaltar o Banco do Brasil, na Bahia. Além dele, o empresário e agente de jogadores Ulisses Jorge figura como um nome central nas negociações. Com a repercussão do caso, a Associação Desportiva Fafe divulgou uma nota do empresário negando as acusações.

“Não é verdadeira e é leviana a informação de que o empresário Ulisses Jorge, CEO da UJ Football Talent, estaria envolvido em qualquer esquema ilegal”, afirmou a nota. Segundo o jornal local, os empresários já estão atuando no Fafe, embora ainda não tenham oficializado a entrada na sociedade do clube. No entanto, as transferências de jogadores e outros negócios em que a facção brasileira está envolvida parecem ter como objetivo a lavagem de dinheiro. PCC na Europa Em outubro, o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, destacou que o PCC usa o continente europeu para lavar o dinheiro proveniente do crime. Derrite também afirmou que os criminosos veem Portugal como uma “porta de entrada para a distribuição de drogas na Europa”. A força do Euro é o principal motivo para atrair os criminosos.