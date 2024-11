Para contar com Lucas Lima na “decisão”, Sport aumenta valor dos ingressos

Porém, para o jogador entrar em campo, o clube precisa pagar uma multa ao Peixe, já que o atleta está emprestado pelo time paulista. No contrato, há uma cláusula que exige o pagamento do valor em caso de escalação contra o Alvinegro.

Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport pode conquistar o acesso diante de sua torcida. Considerado o jogo mais importante da temporada, o Leão vai enfrentar o campeão Santos e, para a partida, o clube confirmou a presença do meia Lucas Lima.

Sport confirmou a presença de Lucas Lima

Em nota no site oficial, o clube confirmou e justificou a presença do meia entre os relacionados para o confronto.

“O Sport Club do Recife confirma que o meia Lucas Lima estará à disposição para enfrentar o Santos, na Ilha do Retiro, no próximo domingo, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ciente da importância da partida, o Sport não tem medido e não medirá esforços na concentração de forças para o jogo que marca o encerramento desta temporada”.

O confronto está marcado para o próximo domingo (24), às 18h30 (horário de Brasília), pela 38ª e última rodada da Segundona, na Ilha do Retiro. O Sport está na quinta colocação da tabela, com 63 pontos. Portanto, para conquistar o acesso, precisa vencer o seu jogo e contar com pelo menos um tropeço dos três à sua frente, que são Mirassol, Novorizontino e Ceará.