Paiva conta com retorno, mas tem dúvida no setor ofensivo do Vasco contra o Inter

Cruz-Maltino enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira, às 20h, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

O técnico Rafael Paiva já começa a esboçar o Vasco para o duelo contra o Internacional, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador conta com retorno do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão. Ele deve assumir a vaga de Maicon.

No entanto, Paiva apresenta dúvida nas pontas. Emerson Rodríguez e Puma Rodríguez devem perder a titularidade pelas más atuaçõe recentes. Assim, o suíço Maxime Dominguez pode receber uma chance contra o Inter. No meio de campo, Paulinho pode ser relacionado pela primeira vez desde a grave lesão no joelho sofrida em janeiro.