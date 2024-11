Onde estão os 39% não integralizados pela 777? VP do Vasco responde

Empresa estadunidense comprara 70% das ações da SAF do clube, mas só pagara por 31%; restante gera dúvidas em torcedores

O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, explicou algo que surge como dúvida para muitos vascaínos. Afinal, se a 777 Partners, antiga sócia da SAF do clube, comprou 70% das ações, mas só integralizou 31%, onde estão os outros 39%?

Em novo vídeo da Vasco TV para tirar dúvidas sobre a reestruturação financeira do clube, divulgado nesta terça-feira (19), Carregal revela que os 39% em questão são do Vasco atualmente. Ele explica que isso aconteceu por conta da liminar de maio, que suspendeu os contratos da 777 com a SAF vascaína.