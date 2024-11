Mateus Carvalho, do Vasco, será observado por scouts estrangeiros

Vivendo sua melhor temporada na carreira, o volante Mateus Carvalho será observado por scouts de clubes estrangeiros no próximo jogo do Vasco. Será na quinta-feira (21), quando o Cruz-Maltino enfrenta o Inter pela 34ª rodada do Brasileirão, em São Januário.

Times da Europa e também dos Estados Unidos estão interessados no atleta de 22 anos, que atuou em 47 partidas na temporada. A informação é do portal “Lance!” em publicação desta terça-feira (19). Ainda não há, porém, propostas na mesa do clube pelo jogador.