Liga das Nações: Alemanha sofre empate no fim diante da Hungria, mas encerra fase de grupos invicta

Empate amargo para os alemães. Nesta terça-feira (19), a Alemanha deixou escapar a vitória diante da Hungria nos acréscimos. Os visitantes venciam o jogo por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Nmecha, mas sofreu um gol de pênalti aos 53 minutos do segundo tempo, de cavadinha, convertido pelo meia Szoboszlai. No entanto, a seleção alemã e encerrou a fase de grupos da Liga das Nações de forma invicta, após o duelo na Puskás Arena, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga A.

Dessa maneira, a Alemanha encerrou sua campanha na fase de grupos com 14 pontos e avança para as quartas de final da competição. Ao todo, foram quatro vitórias e dois empate. Os alemães já haviam confirmado a liderança da chave ao golear a Bósnia por 7 a 0, na 5ª rodada.