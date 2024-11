Lautaro define vitória da Argentina sobre Peru e se iguala a Maradona

Além disso, o jogo marcou uma estreia na Argentina: o atacante Giuliano Simeone entrou na vaga de Lautaro aos 35 minutos da etapa final. O jogador do Atlético de Madrid é filho de Diego Simeone, ex-jogador da seleção argentina e atual treinador do Atlético de Madrid.

O Peru preparou uma retranca diante da Argentina no duelo desta terça-feira, 19/11, pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. Em La Bombonera, lotada, os Hermanos martelaram no primeiro tempo, mas não conseguiram furar o bloqueio peruano. Contudo, aos dez minutos da etapa final, após uma grande jogada de Messi, Lautaro Martínez fez um golaço de voleio, que valeu o ingresso e definiu a magra vitória por 1 a 0, onde apenas uma seleção realmente queria jogar. Este foi o gol 32 do artilheiro pela seleção. Assim alcança Maradona como 5º maior goleador da Argentina.

Com essa vitória, a Argentina chega aos 25 pontos, mantendo a liderança das Eliminatórias sul-americanas. Por outro lado, o Peru segue longe da zona de classificação, e até mesmo da repescagem (7º lugar), com apenas sete pontos em 12 jogos. Até o momento, marcou apenas três gols na competição e voltou à lanterna.

O Peru, mesmo com dois atacantes (Guerrero e Valera), não assustava. Com 30 minutos, a Argentina já ostentava 76% de posse e 4 a 0 em finalizações. Mas sem sucesso nos arremates. Na reta final, Mac Allister perdeu mais uma chance e Enzo Fernandez quase concluiu a primeira grande jogada de Messi, uma assistência que o companheiro chegou um pouco atrasado.

A Argentina tomou a iniciativa desde o início, assustando em finalização de Tagliafico aos dois minutos. Com o Peru fechado, os Hermanos dominaram a intermediária. O volante Mac Allister apareceu pelo menos duas vezes na área como elemento-surpresa, mas falhou no arremate. A primeira grande chance foi de Álvarez, aos 20. Recebeu de Lautaro Martínez e chutou. Porém, a bola foi na trave direita de Gallese.

Segundo tempo: Lautaro decide

Aos dez minutos, a Argentina, enfim, conseguiu furar a retranca peruana. Messi recebeu pela esquerda, fez das suas, saindo da forte marcação, e cruzou com precisão. Melhor do que o cruzamento foi o voleio de Lautaro Martínez, que não deu chances para Gallese.

Dessa forma, a Argentina saiu na frente, mais justo diante de um Peru que, até então, não havia conseguido realizar um único chute — nem no alvo, nem fora. Aliás, o fez pela primeira vez, aos 30 minutos, com Peña, um chute que quase saiu do estádio. Com a vantagem no placar e diante de um rival medroso, que, aliás, não ocupa a lanterna da competição por acaso, a Argentina manteve a posse de bola. Assim, tocou a bola de forma tranquila, como se fosse um jogo-treino, esperando o momento certo para ampliar a vantagem.

Os maiores goleadores da Argentina

1º Messi – 112 gols (em 191 jogos)

2º Batistuta – 54 gols (em 77 jogos)

3º Agüero – 42 gols (em 101 jogos)

4º Crespo – 35 gols (em 63 jogos)

5º Maradona – 32 gols (em 87 jogos) e Lautaro – 32 gols (em 71 jogos)