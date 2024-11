JP Chermont, do Santos, recebe sondagem do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, demonstrou interesse no lateral-direito JP Chermont, do Santos, nesta terça-feira (19). O clube espanhol monitora o atleta, que teve uma grande temporada pelo time santista, sendo peça essencial no acesso e no título da Série B.

Até o momento, nenhuma proposta foi formalizada pelo lateral, mas o Atlético deve apresentar ao Santos uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões, na cotação atual). A diretoria do clube brasileiro já deixou claro que só aceita abrir negociações a partir desse valor.