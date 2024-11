Japão vence a China e está a uma vitória da Copa do Mundo

Fora de casa, seleção japonesa faz 3 a 1 e abre dez pontos de frente para o primeiro fora do G2 no Grupo C das Eliminatórias da Ásia

O Japão praticamente encaminhou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, nesta terça-feira, pela 6ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Ásia, venceu a China, fora de casa, por 3 a 1. Com esse resultado no Egret Stadium, em Xiamen, o Japão chega aos 16 pontos, abrindo grande vantagem na liderança. Para se ter uma ideia, Austrália (com um jogo a menos), Arábia Saudita, Indonésia e China estão com seis pontos, dividindo a vice-liderança, e o Bahrein (com um jogo a menos) tem cinco.

Assim, na pior das hipóteses, o Japão encerra a rodada com dez pontos de frente para o terceiro colocado. Como restam 12 pontos em jogo (quatro rodadas) e os dois primeiros garantem vaga no Mundial, bastará ao Japão vencer mais um jogo (o próximo será em 20/03/2025) para assegurar sua vaga na competição, que será nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Os japoneses marcaram com Ogawa (dois gols) e Itakura. Para os chineses, o gol foi de Liangming.