Internacional se aproxima de acordo para renovar com Mercado

O Internacional está perto de chegar a um consenso com o zagueiro Gabriel Mercado pela renovação de contrato. O seu atual vínculo expira ao final dessa temporada e a intenção da diretoria é ampliar a relação por mais um ano. Assim, o clube deve anunciar o novo acordo nas próximas semanas. A grave lesão no joelho esquerdo – o defensor rompeu o ligamento cruzado anterior – não interferiu no planejamento do Colorado. Isso porque a diretoria já tinha a intenção de estender o vínculo antes da contusão, especialmente pelo seu rendimento. Além da sua importância, com a liderança que tem no vestiário.

Mercado decidiu realizar a cirurgia no mês passado e já retornou o Brasil para iniciar a recuperação. No atual cenário, ele vai frequentemente ao CT Parque Gigante, mas ainda passa por estágio inicial do tratamento. O defensor argentino, de 37 anos, ainda não tem contato com a bola. Na verdade ainda realiza trabalhos com a fisioterapia. O zagueiro está no Internacional desde 2021 e, na época, foi uma indicação do treinador Diego Aguirre. Até aqui em sua passagem, são 125 jogos e cinco gols marcados.