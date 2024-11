Ignácio segue em recuperação no Fluminense e é dúvida contra o Fortaleza

Zagueiro é a pendência do departamento médico tricolor, visto que sentiu dores no joelho esquerdo e ficou de fora dos dois últimos jogos

Dessa forma, até o momento, o zagueiro esteve em campo por apenas 220 minutos, ou seja, quatro partidas, sob o comando do técnico Mano Menezes. As duas últimas foram contra os rubro-negros Athletico-PR e Vitória, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado para ser a dupla de Thiago Silva no Fluminense, Ignácio ainda não conseguiu ter uma sequência em virtude de problemas físicos. Depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo, o defensor voltou a sentir dores na região e segue em recuperação, ainda distante dos gramados.

Com esse cenário, o jogador é dúvida para enfrentar o Fortaleza na próxima rodada, dia 22, às 21h30 (em Brasília), no Maracanã. A partida se tornou ainda mais decisiva depois do triunfo do Athletico-PR sobre o Atlético-MG, em jogo atrasado. Isso porque o Furacão também chegou aos 37 pontos e embolou de vez a briga contra o rebaixamento.