Flamengo no G20? Segurança de presidente da França usa camisa do clube

Presidente da França, Emmanuel Macron aproveitou um passeio em Copacabana antes do encontro do G20; segurança viralizou com camisa do Flamengo Crédito: Jogada 10

No Rio de Janeiro para a cúpula do G20, o presidente da França, Emmanuel Macron, aproveitou a manhã livre para realizar uma atividade física na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19). A presença ilustre chamou atenção de curiosos, que também notaram que um dos seguranças do líder francês utilizava uma camisa do Flamengo. A situação acabou viralizando nas redes sociais. No X (antigo Twitter), diversos torcedores rubro-negros comemoraram o uso da camisa por membros da comitiva de Macron.

“Simplesmente o segurança do Macron vestindo o manto do Flamengo, gigantesco!”, comemorou um usuário do X. “Simplesmente o segurança do Macron trajado de Flamengo”, vibrou outro. Veja o momento:

E o segurança de Macron com a camisa do Flamengo@outofcontextCRF pic.twitter.com/YQ8mWev5xZ — Thiago (@th_louzada) November 19, 2024