Em ‘crise futebolística’, Milito finaliza preparativos do ‘golpeado’ Atlético

Galo não poderá contar com os atletas que estão com suas seleções; no entanto, terá Matías Zaracho à disposição Crédito: Jogada 10

O Atlético finalizou os preparativos para o duelo contra o Botafogo, marcado para esta quarta-feira (20), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo chega para a partida em um momento difícil, como o próprio técnico Gabriel Milito definiu: em “crise futebolística” e “golpeado”. Para buscar a reabilitação, Milito enfrenta alguns problemas antes do jogo. O zagueiro Junior Alonso está com a seleção do Paraguai, o volante Alan Franco com o Equador, e o atacante Eduardo Vargas foi convocado pelo Chile. Todos participam das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Milito tem outro desafio na lateral esquerda. Guilherme Arana, que estava com a Seleção Brasileira, sofreu uma lesão durante os treinamentos com o time de Dorival Júnior e será ausência por conta de uma entorse no tornozelo.