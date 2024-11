Cuiabá x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília), pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado é o penúltimo colocado da competição e busca uma vitória para tentar uma recuperação nas rodadas finais. Por outro lado, o Rubro-Negro está na quarta posição e apenas ‘cumpre tabela’, uma vez que já está classificado para a Libertadores e as chances de título são remotas.

Como chega o Cuiabá?

O Dourado vem de um empate sem gols fora de casa com o líder Botafogo e busca uma vitória em casa para tentar uma recuperação difícil nesta reta final da temporada, uma vez que é o penúltimo, com 29 pontos, e está perto do seu primeiro rebaixamento. Para a partida, o técnico Bernardo Franco volta a ter o zagueiro Alan Empereur à disposição. Assim, a equipe pode voltar a atuar na formação com três zagueiros. No entanto, o atacante André Luís é baixa por conta de hérnia de disco.