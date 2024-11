Corinthians usará camisa antirracista contra o Cruzeiro

Essa é uma das ações que o Timão fará no Dia da Consciência Negra, que contará com distruição de cartilhas sobre o tema para os torcedores

O Corinthians vai estrear um novo uniforme com o seu time masculino no duelo contra o Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (20), às 11h, na Neo Química Arena. O uniforme III, inspirado nas mulheres negras do Timão, será utilizado no confronto válido pelo Brasileirão.

A ação é uma das que o Corinthians promoverá no Dia da Consciência Negra. Os torcedores que forem ao estádio receberão uma cartilha, feita pelo Observatório de Discriminação Racial no Futebol. O clube já utiliza o material internamente.