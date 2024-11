Com show de Cepeda, Chile goleia a Venezuela pelas Eliminatórias em Santiago

Atacante marca duas vezes, e Eduardo Vargas também balança a rede. A equipe chilena conquista três pontos importantes na competição Crédito: Jogada 10

O Chile fez uma grande partida e derrotou de virada a seleção da Venezuela nesta quarta-feira (19), pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O destaque foi o atacante Cepeda, que marcou duas vezes, além de Eduardo Vargas, que também deixou sua marca na vitória por 4 a 2. O jogo ocorreu no Estádio Nacional, Santiago, nesta quarta-feira (19). No entanto, Savarino, do Botafogo e da seleção venezuelana, abriu o placar, mas o atacante do Atlético-MG empatou na sequência. Rúben Ramírez colocou os visitantes novamente à frente no marcador. Porém, após uma infelicidade de Rincón, o Chile conseguiu empatar. Na reta final, do primeiro tempo, brilhou a estrela de Cepeda, que marcou o terceiro e no segundo tempo, o quarto gol da equipe chilena. Ainda teve tempo de Luciano

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Chile segue na décima e última colocação, mas agora tem sete pontos. Por outro lado, a Venezuela, que empatou com o Brasil na rodada anterior, é a sétima colocada, com 13 pontos.

Primeiro tempo com cinco gols e virada Chilena Nos primeiros 45 minutos, os torcedores acompanharam um grande duelo em Santiago. A Venezuela saiu na frente logo aos 12 minutos, com um gol do atacante Savarino. O Chile respondeu e empatou com Vargas. Na sequência, os visitantes retomaram a vantagem com Rúben Ramírez, fazendo 2 a 1. Porém, em uma infelicidade, Rincón marcou contra, deixando tudo igual novamente. Pouco depois, Cepeda virou o placar para os chilenos: 3 a 2. Goleada do Chile no segundo tempo Na etapa final, o Chile administrou o placar e tentou não deixar a Venezuela levar perigo. No entanto, logo aos dois minutos, Cepeda fez o segundo gol dele na partida, o quarto da equipe chilena. Ainda houve tempo para o quinto, mas Luciano Cabral marcou e, com a ajuda do VAR, o juiz assinalou impedimento CHILE 4 X 2 VENEZUELA 13ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026