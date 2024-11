Calleri segue como dúvida e São Paulo tem dois reforços contra o Bragantino

Calleri treinou nesta terça (19) com bola e evoluiu em relação ao dia anterior, quando participou apenas de uma parte da atividade . Porém, a presença do atacante ainda não está confirmada. O argentino se recupera de dores na parte posterior na coxa esquerda. Se não estiver 100%, André Silva deve ser o titular.

Entretanto, nem tudo são lamentos no CT da Barra Funda. Para a partida em Bragança Paulista, Zubeldía poderá contar com retorno de dois atletas. O lateral esquerdo Patryck Lanza está recuperado de fratura na clavícula, que sofreu no mês de agosto, e está relacionado. Já o meia Michel Araújo volta após seis jogos em que ficou afastado por uma lesão no joelho esquerdo.