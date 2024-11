Brasil x Uruguai será primeiro jogo no país com o gesto antirracismo

Jogo desta terça (19), na Arena Fonte Nova, marcará a implementação do protocolo da Fifa contra atos racistas Crédito: Jogada 10

A partida entre Brasil e Uruguai, nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), marcará o primeiro jogo no país com a implementação do gesto antirracismo da Fifa. A bola rola às 21h45 (de Brasília) e vale pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O gesto, aprovado por unanimidade no 74º Congresso da Fifa em Bangkok (THA), no dia 17 de maio deste ano, tem os braços cruzados em frente ao peito para sinalizar abuso racista. Ele se tornou parte do protocolo do futebol na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2024, na Colômbia.

A CBF considera a partida como um passo importante na luta contínua contra o racismo, aliás. Afinal, a Arena Fonte Nova será o palco do primeiro jogo no Brasil com a implementação do gesto.

LEIA MAIS: Vini Jr fala sobre luta antirracista na Seleção e no mundo da bola Como funciona o gesto Ao cruzar os braços na frente do peito, os jogadores poderão sinalizar diretamente ao árbitro que estão sendo alvos de abuso racista, levando o árbitro, assim, a iniciar o procedimento de três etapas. Com a primeira etapa, há a interrupção do jogo. Se o abuso continuar, a partida será suspensa, com os jogadores e os dirigentes da partida saindo do campo de jogo. Caso o incidente não cesse, na terceira etapa, a partida será, dessa forma, abandonada. A CBF foi a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de racismo. A iniciativa é um dos marcos da gestão do Presidente Ednaldo Rodrigues, o primeiro negro e nordestino a presidir a entidade.