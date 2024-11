Brasil está escalado para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias

Seleção Brasileira enfrenta a Celeste, nesta terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira está definida para a última partida de 2024, nesta terça-feira, às 21h45, contra o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa. O técnico Dorival fez apenas uma mudança no time por conta da suspensão de Vanderson. A partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Dorival manteve a lógica das últimas partidas e mexeu o mínimo possível na equipe. Novidade apenas por obrigação: Danilo entra na vaga do suspenso Vanderson. O treinador entende que o momento é de dar sequência ao time que venceu o Peru, em outubro, e empatou com a Venezuela na última quinta-feira com bons momentos.