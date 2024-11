Botafogo tem bom retrospecto após semanas livres de treino

Alvinegro tem seis vitórias e um empate nas sete partidas em que teve mais tempo para treinamentos na temporada Crédito: Jogada 10

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (20), contra o Atlético Mineiro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Alvinegro teve dez dias livres na agenda entre folgas e treinamentos por conta da pausa na Data Fifa. E assim, de acordo com a “Radio Itatiaia”, o clube carioca conta com o bom retrospecto quando teve semanas livres de treino nesta temporada para conquistar mais uma vitória no campeonato nesta reta final, em que o Glorioso briga pelo título do Brasileirão. Afinal, em sete partidas, foram seis vitórias e um empate (confira abaixo).