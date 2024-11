Bahrein faz gol sensacional, mas fica no empate com a Austrália

Bahrein e Austrália empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (19/11), no jogo que fechou a sexta rodada das Eliminatórias Asiáticas. O jogo no Estádio Nacional do Bahrein valeu pelo Grupo C. Depois de sair atrás com um gol de Yengi logo no primeiro minuto, a seleção local fez dois gols relâmpagos na etapa final com Abduljabbar, que começou no banco. Mas, nos acréscimos, novamente Yengi ,jogador do POrtsmouth/ING, marcou e definiu o placar.

A emoate coloca a Austrália em segundo lugar no Grupo C, com sete pontos. À frente de Indonésia, Arábia Saudita e China, todos com seis pontos. Bahrein é o último, com cinco pontos. A liderança, por sua vez, permanece com o Japão, que venceu a China por 3 a 1 nesta terça-feira e já soma 16 pontos. Com isso, o Japão, que recebe o Bahrein na próxima rodada, em março de 2025, poderá garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026 antecipadamente, caso vença esse jogo.