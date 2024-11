Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Desfalcados pela Data Fifa e finalistas da Copa Libertadores, Galo e Glorioso sustentam ambições diferentes no Brasileirão Crédito: Jogada 10

Atlético-MG e Botafogo fazem, nesta quarta-feira (20), uma prévia da final da Libertadores, dia 30, em Buenos Aires, na Argentina. No entanto, o próximo duelo terá uma outra história. Afinal, no Campeonato Brasileiro, Galo e Glorioso vivem momentos opostos na competição e, assim, sustentam ambições bem diferentes. A bola rola na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 21h30, pela rodada 34 da competição nacional. A partida terá portões fechados por conta da selvageria promovida pela torcida do clube mineiro, na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Arena MRV.

Com 42 pontos, o Atlético está na décima colocação. Literalmente, no meio da tabela, entre o céu e o inferno. Desse modo, cinco pontos o separam da zona de rebaixamento e do G7, caso, claro, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, termine o Brasileirão entre os seus primeiros. O Galo também pode contar com título do Cruzeiro, na Sul-Americana, para vislumbrar um G8. Mas, torcer para rival, nesta altura do campeonato, é exigir muito de um finalista de Copa Libertadores.

Técnico do time carijó, Gabriel Milito terá alguns problemas para montar o time. O zagueiro Alonso (Paraguai), o volante Franco (Equador) e o centroavante Vargas (Chile) estão à disposição de suas seleções na Data Fifa e dificilmente terão condições de enfrentar o Botafogo. O lateral-esquerdo Arana, por sua vez, é desfalque certo por conta de uma entorse no tornozelo direito, quando estava treinando pela Seleção Brasileira. Rubens deve ser o substituto. Como chega o Botafogo? Líder isolado do Brasileirão, com 68 pontos, o Botafogo, com uma vitória, pode deixar o caneco encaminhado. São quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras. O jogo contra o Atlético é, portanto, uma outra decisão para o Mais Tradicional, já garantido para a Libertadores-2025 pela ótima campanha nesta edição do torneio nacional. Agora, o elenco começa, aliás, uma maratona que pode resultar em um calendário insano até o fim de dezembro. Clique e veja o tamanho da loucura! Assim como o rival, o Botafogo tem problemas por conta de uma Data Fifa colada à jornada pelo Brasileirão. Seis nomes estão em suas seleções: o goleiro Gatito (Paraguai), o meia Almada (Argentina), os atacantes Savarino (Venezuela) e Luiz Henrique (Brasil), além do centroavante Igor Jesus (Brasil). De olho nas Eliminatórias, o técnico Artur Jorge também não sabe por quanto tempo poderá utilizar o sexteto. Em contrapartida, Bastos pediu dispensa de Angola e está pronto para enfrentar o Atlético-MG.