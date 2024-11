Atacante brasileiro brilha na Ásia e supera recorde de clube chinês em uma temporada

Com 21 gols em 29 jogos, ele passou a ser o maior goleador do clube em uma temporada na primeira divisão do Campeonato Chinês Crédito: Jogada 10

O brasileiro Léo Souza superou um recorde pelo Zhejiang, da China. Com 21 gols em 29 jogos, ele passou a ser o maior goleador do clube em uma temporada na primeira divisão do Campeonato Chinês. Ao todo, foram 22 bolas na rede em 31 partidas, além de seis assistências. “Alcançar uma marca como essa foi algo muito especial para mim. Isso reflete todo o meu empenho e dedicação e fico feliz por ter sido um jogador importante para o clube na temporada, não só com gols, como com assistências também. Espero que esse seja só o começo de muitas conquistas, e que eu continue a contribuir para o sucesso do clube”, disse o atacante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com passagem na base de clubes como Corinthians e Santos, no Brasil, Léo Souza soma mais de sete temporadas no futebol asiático. Ele passou por Japão, Coreia do Sul e China. Em 2023, foi o artilheiro do Campeonato Chinês, com 19 gols, e em 2024, o segundo principal marcador, com 21.