América-MG surpreende e anuncia a demissão de Lisca Doido

Lisca deixa o América após 14 jogos, com seis vitórias, dois empates e seis derrotas. Essa foi a segunda passagem do técnico por Minas Crédito: Jogada 10

O América-MG anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a demissão do técnico Lisca Doido. Diogo Giacomini assumirá a equipe na última rodada, contra o Brusque, no domingo (24), no Estádio Independência. A decisão pegou a todos de surpresa. Contudo, o clube explicou, por meio de um comunicado, que a renovação do contrato de Lisca estava condicionada ao acesso à Série A.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O clube destaca que havia um acerto interno entre as partes para a renovação contratual, que se concretizaria em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, objetivo que não foi alcançado”, diz o trecho do comunicado que justifica a medida.