Uruguaio do Tottenham é suspenso por racismo contra companheiro de equipe

“Uma comissão independente impôs suspensão de sete jogos e uma multa de 100 mil libras (cerca de R$ 728 mil) a Rodrigo Bentancur. O uruguaio violou as regras da FA durante uma entrevista”, dizia um trecho do comunicado da Federação.

O astro midiático da Coréia do Sul falou sobre o tema pouco depois da denúncia, também em setembro. Son disse que o assunto estava resolvido, e que Bentancur havia se desculpado com ele logo após a declaração.

Rodrigo Bentancur concedia uma entrevista ao ‘Canal 10’, em junho, quando foi questionado se poderia conseguir uma camisa de Son para o apresentador. “Do Sonny? Ou do primo do Sonny, todos parecem mais ou menos iguais”, respondeu o meio-campista.

“Ele pediu desculpas logo em seguida, enquanto estávamos de férias. Eu estava em casa, nem percebi o que estava acontecendo. Ele me mandou uma mensagem longa e dava para sentir que havia enviado com o coração”, disse Son.

O Tottenham enfrenta o Manchester City neste sábado (23), às 14h30, no Etihad Stadium, pela Premier League. Os Spurs ocupam o décimo lugar na tabela do torneio, com 16 pontos em 11 partidas disputadas. A equipe de Guardiola, por sua vez, figura na vice-liderança com 23 pontos – atrás do Liverpool, que soma 28.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.