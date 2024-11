Triunfo do Athletico embola briga e aumenta pressão do Fluminense na reta final

Restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Assim, o Fluminense já teria “cinco finais” pela frente na luta contra o rebaixamento. No entanto, com o triunfo do Athletico-PR sobre o Atlético-MG, no último sábado (16), o Tricolor agora tem a mesma pontuação (37) do Juventude, primeiro time da zona de rebaixamento e só está fora por causa do número de vitórias.

Atualmente, os comandados do técnico Mano Menezes somam 23.3% de chances de queda, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Contudo, qualquer tropeço para o Leão do Pici, no Maracanã, na sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). pode significar voltar para a zona de rebaixamento.