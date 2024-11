São Paulo não vence o RB Bragantino, fora de casa, há cinco anos

Tricolor nunca venceu o Massa Bruta no Nabi Abi Chedid, desde que o clube firmou parceria com a empresa Red Bull Crédito: Jogada 10

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (20), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue com o objetivo de conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores e precisa vencer o Massa Bruta. Contudo, o Soberano terá que lidar contra um retrospecto recente bem negativo em Bragança Paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o São Paulo não vence o Bragantino, fora de casa, desde 2019. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista daquele ano, com gols de Pablo e Arboleda. Contudo, este triunfo foi antes do Massa Bruta formar a parceria com a Red Bull.