Saiba o que aconteceu no debate dos candidatos do Flamengo

Bap, Rodrigo Dunshee e Maurício de Mattos disputam o cargo de presidente do Rubro-Negro; Eleição será no dia 9 de dezembro, na Gávea

Os candidatos à presidência do Flamengo tiveram a oportunidade de falar sobre as propostas eleitorais no clube. Muitos ataques pessoais e assuntos centrais entre Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee . O debate teve a transmissão da “ESPN”.

Dunshee, candidato da situação, acusou MGM e Bap de serem contra a nova casa do Flamengo e terem aliados que foram embora na votação do terreno.

Durante o debate, o perfil de Dunshee nas redes sociais publicou a proposta oficial enviada por Claudio Pracownik (parte da chapa de Bap atualmente). Em resposta, Pracownik afirmou que “o próprio título do contrato explica tudo: CONTRATO DE ASSESSORIA! Pena que o Rodrigo Dunshee mesmo sendo advogado não saiba ler ou entender sua natureza! Estaria assessorando a quem? Ao Flamengo! Porque? Porque eles me pediram essa proposta e essa era a razão de ser da m…”.

Com relação à SAF, Bap chamou o candidato da situação de mentiroso e afirmou que Landim sugeriu várias vezes a venda do clube. Dunshee, entretanto, afirmou que quem defendeu isso foi o antigo aliado. “Você falava de SAF o tempo inteiro”, afirmou.

Profissionalização

Dunshee defendeu que a profissionalização no futebol não resolve tudo. Ele citou Rodrigo Caetano como exemplo de má gestão. O candidato, aliás, também garantiu que em um novo diretor após a saída de Marcos Braz, que teria características de bom diálogo com campo e jogadores.

Bap, por sua vez, defendeu uma profissionalização no futebol. Além disso, com relação ao colégio eleitoral, ele afirmou que qualquer mudança foi barrada: “A tecnologia permite, quem é sócio e mora fora deveria votar. Sobre segunda-feira, pelo que ouvi, a escolha se deu porque historicamente a presença é maior segunda do que no fim de semana”. Sobre abaixar o preço das camisas do Flamengo e pensar em torcedores de baixa renda, ele afirmou que vai buscar novos negócios para levar adiante produtos de “segunda linha”.

Por fim, Maurício atacou a falta de profissionalismo no Fla na conduta com Gabigol. Ele disse que Dunshee não defende um futebol profissional e elegeu o desfecho como ruim. Ele, aliás, não chegou a comentar sobre grandes contratações, porém destacou reforço no departamento de futebol.