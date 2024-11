Presidente do São Paulo admite interesse em Wendell

O São Paulo já pensa nos reforços para a próxima temporada. E um deles é um desejo do presidente Julio Casares. O lateral-esquerdo Wendell, do Porto e com passagens pela Seleção Brasileira neste ano, é um dos alvos do Tricolor, que já iniciou as primeiras conversas pela contratação.

Quem confirmou tudo foi o presidente Julio Casares, em um evento no MorumBIS, nesta segunda-feira (18). Pelo contato que teve com Wendell na Copa América, na qual foi chefe de delegação da Seleção, Casares acredita que o Tricolor possa ter preferência no negócio.