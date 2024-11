Pior seleção do mundo, San Marino vence e garante acesso na Liga das Nações

Seleção europeia venceu mais uma vez Liechtenstein, conquistou a vaga na Liga C e quebrou vários tabus de sua história Crédito: Jogada 10

A seleção de San Marino viveu um dia inesquecível nesta segunda-feira (18). A pior seleção do ranking da Fifa venceu, de virada, Liechtenstein por 3 a 1, fora de casa, e conquistou o acesso inédito para a Liga C da Liga das Nações da Uefa. Lorenzo Lazzari, Nicola Nanni e Alessandro Golinucci fizeram os gols da vitória samarinesa. Aron Sele marcou o único gol dos donos da casa. O feito de San Marino é impressionante por si só, mas não para aí. Até o começo do ano, a seleção tinha apenas uma vitória em sua história. Só em 2024 venceu duas partidas e dobrou o número de triunfos no seu cartel. Curiosamente, Liechtenstein foi quem perdeu as três partidas para La Serenissima.

Além do acesso inédito, San Marino venceu pela primeira vez fora de casa, virou um jogo e fez três gols em uma partida. Na campanha, a seleção nunca tinha terminado uma competição com saldo de gols positivos e nunca havia terminado um torneio com mais vitórias do que derrotas.