Pedro Raul, do Corinthians, é flagrado com ex de atleta do Flamengo

Pedro Raul, do Corinthians, foi visto em momento de intimidade com Fernanda Cardoso, ex do equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo

Se a fase dentro de campo não é das melhores, Pedro Raul, do Corinthians, parece ter encontrado um novo affair fora dele. O atacante foi flagrado em um vídeo com Fernanda Cardoso, ex do equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo. A informação é do perfil ‘Condomínio da Fifi’.

Nas imagens, o camisa 20 do Timão demonstra intimidade com a modelo. Eles aparecem abraçados enquanto trocam carícias e conversam ao pé do ouvido.