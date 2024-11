Messi se despede de 2024 com menor número de jogos em quase 20 anos

ASUNCION, PARAGUAY - NOVEMBER 14: Lionel Messi of Argentina prepares to take a free kick during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Paraguay and Argentina at Estadio Defensores del Chaco on November 14, 2024 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) Crédito: Christian Alvarenga

Ainda no meio de novembro, Lionel Messi fará, nesta terça-feira (19), contra a seleção do Peru, na La Bombonera, às 21h (de Brasília), o seu último jogo oficial em 2024, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. Assim, o craque argentino não atuava tão pouco desde a sua primeira temporada como profissional do Barcelona. Nesse sentido, o jogador não terá mais partidas pelo Inter Miami, visto que a equipe deixou a Major League Soccer (MLS), nas quartas de final. O argentino, portanto, fez, até aqui, 33 jogos oficiais, com 26 gols e 15 assistências.

Com a camisa do clube norte-americano foram 25 partidas, número maior que as 14 da temporada anterior. No entanto, em 2023/24, contaram os 22 jogos que o atleta fez pelo Paris Saint-Germain antes de acertar com o novo clube.

Em 2005/06, o craque ainda despontava como um jovem promissor e, com 20 anos, fez 25 partidas pelo Barcelona. Nas temporadas seguintes, se consagrou como um dos maiores jogadores de todos os tempos e rivalizou com Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro, o prêmio de melhor do mundo. Vale lembrar que Messi enfrentou lesões musculares neste ano, ficando de fora dos gramados em fevereiro, abril e maio, muito em virtude de uma torção no tornozelo direito. Ainda em 2024, o hermano conquistou o título da Copa América, com a Argentina, e da Supporters’ Shield com o Inter Miami.