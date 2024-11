Matheus Nascimento vive virada de chave no Botafogo

Jogador ficou meses se recuperando de lesão e agora volta a ter oportunidades na base, de olho no elenco principal Crédito: Jogada 10

Matheus Nascimento, uma das promessas da base do Botafogo com 20 anos, vive na reta final da temporada uma virada de chave. Ele que chegou a ter oportunidades na equipe principal este ano, sofreu uma lesão que o deixou de fora por seis meses. Agora, ele tem oportunidade no Brasileirão Aspirantes de voltar a atuar e mira o retorno para o elenco profissional. Em abril, o atacante sofreu uma grave lesão muscular quando substituía Tiquinho Soares em uma partida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, precisou passar por uma cirurgia e ficou se recuperando ao longo destes meses até voltar a atuar. Pelo sub-23, já soma cinco partidas e dois gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Para mim é muito gratificante poder disputar partidas com a camisa do Botafogo e ajudar meus companheiros da melhor maneira possível, seja em campo com gols, assistências e boas jogadas, quanto fora, aconselhando os atletas mais novos e passando um pouco das minhas vivências”, disse em entrevista ao “ge”.

O jogador ainda falou sobre a expectativa do Alvinegro conquistar os títulos que está disputando na temporada. A base briga pelo Brasileiro de Aspirantes. Por outro lado, o profissional está em busca do título do Brasileirão e da Libertadores. “O meu final de ano ideal é o mesmo de todo botafoguense, com o Botafogo vencendo os campeonatos que está disputando. O trabalho está sendo muito bem feito e espero que ao final do ano todos nós possamos comemorar”, contou. Assim, com Matheus Nascimento de titular, o Botafogo entra em campo contra o Santos na semifinal do Brasileiro Aspirantes, nesta segunda-feira (18), às 19h.