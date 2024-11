Luva de Pedreiro e namorada já decoram mansão com temática de natal

A bióloga demonstrou animação para a data especial, a primeira da nova casa. Depois de retomar o namoro com Távila , Luva de Pedreiro decidiu se mudar do Recife, em Pernambuco, para João Pessoa, na Paraíba. Ele adquiriu um imóvel avaliada em R$ 1 milhão .

Luva de Pedreiro e a namorada Távila Gomes já se preparam para o primeiro natal juntos. O casal já decorou a fachada da nova residência com a temática da festividade. Assim, o influenciador e a companheira posaram ao lado do primeiro filho, Davi, na fachada da residência.

“É tempo de natal! Aqui em casa, a contagem regressiva para a visita do Papai Noel já começou!”, detalhou a bióloga em suas redes sociais e exibindo a casa iluminada com a temática natalina.

O casal está realizando a decoração de forma gradativa na moradia que Luva de Pedreiro adquiriu há dois meses. O imóvel fica em um condomínio de luxo de João Pessoa. A localidade conta com uma área de 190 metros quadrados, que é dividida em dois andares e abriga quatro suítes.

O térreo da moradia conta com uma garagem coberta para um carro, suíte reversível, banheiro social. Conta também com sala de estar integrada com a de jantar, que se abre para a cozinha com bancada americana, cooktop. Além de uma área gourmet com bancada de apoio, churrasqueira e piscina.