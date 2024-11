Love inicia reação, e Avaí vence Botafogo-SP de virada pela Série B

O Avaí voltou a vencer após duas partidas. Na noite desta segunda-feira (18), o Leão foi até Ribeirão Preto e venceu o Botafogo-SP, de virada, por 3 a 1. Os três gols foram marcados no segundo tempo, por Vágner Love, João Paulo e Garcez. Emerson Negueba marcou para a Pantera.

Com a vitória, o Leão foi a 11ª colocação, com 50 pontos, e fica atrás do Coritiba apenas pelo número de triunfos no campeonato. O Botafogo está na 16ª colocação, com 42 pontos, já sem chances de rebaixamento.