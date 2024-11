Leila vai mandar avião à Bolívia para ter Gustavo Gómez contra o Bahia

Zagueiro está com a seleção do Paraguai para as Eliminatórias da Copa e tentará voltar a tempo para duelo em Salvador. Richard Ríos também volta

O zagueiro Gustavo Gómez deve reforçar o Palmeiras no duelo contra o Bahia, na quarta-feira (20/11), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor está com a seleção paraguaia, que vai encarar a Bolívia, fora de casa, nesta terça (19/11), pelas Eliminatórias da Copa. O jogador deve voltar as pressas para o Brasil através do avião da presidente do clube, Leila Pereira.