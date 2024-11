Lázaro volta a ser opção e projeta jogo contra o Bahia: ‘Impor nosso ritmo’

Meia-atacante perdeu últimos jogos por conta de uma lesão no joelho esquerdo, mas deve voltar aos relacionados contra o Bahia

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Bahia , nesta quarta-feira (20/11), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem pode ser novidade nos relacionados por Abel Ferreira é Lázaro. Afinal, o meia-atacante ficou fora dos últimos jogos por uma lesão no joelho esquerdo, mas já está recuperado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador falou sobre esse momento difícil com a lesão que fez o atleta perder alguns jogos e também espaço com Abel Ferreira. Além disso, Lázaro pediu atenção ao Palmeiras para voltar de Salvador com os três pontos.