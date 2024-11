Hungria x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Hungria e Alemanha jogam nesta terça-feira, 18/11, em Budapeste, na Puskás Arena, às 16h45 (de Brasília) fechando o Grupo 2 da Liga das Nações. Este grupo já está definido, com os alemães garantidos em primeiro lugar, com 13 pontos, e a Holanda assegurada em segundo lugar, com 8 pontos. Dessa forma, com vagas nas quartas de final. A Hungria, com 5 pontos, tem o terceiro lugar garantido. Assim, jogará uma repescagem contra algum segundo colocado da Liga B (a “Segundona”), quando tentará se manter na elite. Mas a Bósnia, com 1 ponto, já está rebaixada para a Liga B.

Em razão disso, o jogo tem cara de treino de luxo para os treinadores, que devem aproveitar a oportunidade para dar experiência a jogadores que têm poucas chances de atuar. Na rodada pasada, a Alemanha fez 7 a 0 na Bósnia. Já a Hungria, fora de casa, levou de 4 a 0 dos holandeses.